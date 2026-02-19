Referendum giustizia | le ragioni di un Sì incontro pubblico a Perugia il 28 febbraio
Il Comitato “Per un Giusto Sì” e “Libertà Eguale” organizzano un incontro pubblico a Perugia il 28 febbraio, per spiegare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. La manifestazione si svolge alle 16 nella Sala della Vaccara, in Piazza IV Novembre. I promotori vogliono chiarire come le modifiche alla legge influiranno sulla trasparenza dei processi e sulla tutela dei cittadini. L’evento mira a coinvolgere i cittadini e rispondere alle loro domande sulla riforma. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Il referendum costituzionale rappresenta uno degli strumenti più alti di partecipazione democratica: i Padri costituenti lo hanno previsto proprio per affidare ai cittadini l'ultima parola sulle modifiche alla Carta fondamentale, base della nostra convivenza civica. In questo spirito, l'incontro intende offrire un'occasione di approfondimento e di dialogo, presentando le ragioni del Sì al referendum attraverso voci provenienti da ambiti culturali e sensibilità diverse, a testimonianza che l'unità tra posizioni differenti è possibile quando al centro viene posto il bene comune.
