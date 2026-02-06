A Roma, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia che la campagna contro il referendum si svolge in tutto il Paese. Spiega che il governo diffonde false informazioni, mentre loro si impegnano a spiegare le ragioni del No, territorio per territorio, sostenendo il Comitato civico del No.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Spiegheremo le ragioni nel merito" sul No al referendum "su tutti i territori, al fianco del Comitato civico del No. Useremo ogni giorno per raccontare bene come questo governo stia disseminando bugie sulla riforma: non è una riforma sui magistrati ma sui diritti di tutti i cittadini". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd. Roma, blitz alla sede di Fratelli di Italia a Garbatella. Ecco i vandali in azione . 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Referendum: Schlein, 'campagna in tutto Paese contro bugie governo, in gioco diritti'**

Schlein continua a suscitare critiche per le sue uscite, anche quando si tratta di fare campagna o commentare le forze dell’ordine.

Il referendum sulla separazione delle carriere è un momento importante per il nostro sistema democratico.

