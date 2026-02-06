Il Movimento 5 Stelle si schiera contro il Partito Democratico, che ha accusato di equiparare chi vota sì al referendum sulla riforma della giustizia a Casapound. La vicepresidente della Camera, Zampa, replica duramente: il Pd non può mettere sullo stesso piano le posizioni di chi sostiene il sì e i gruppi di estrema destra. La polemica si accende nel giorno in cui si intensificano le discussioni sulla consultazione referendaria.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il Pd non può equiparare a Casapound chi vota sì al referendum sulla riforma della giustizia e non può tollerare che si dia del 'maiale' a chi è sionista". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Zampa, 'Pd non equipari chi vota Sì a Casapound'

Il Partito Democratico ha suscitato molte polemiche con uno spot che associa il Sì al fascismo, puntando il dito contro chi vota No.

Questa mattina a Roma, Casa Pound ha diffuso una nota ufficiale in cui invita i suoi sostenitori a votare sì al referendum.

Argomenti discussi: Zampa (Pd): Schlein convochi la direzione. Qualcuno ci vuole fuori dal partito; I riformisti a Schlein: che fai, ci cacci? Pronta la Direzione; Voto No perché Meloni vota Sì, ma il Pd si svegli su sicurezza e sanità (di M. Guandalini); Referendum, Schlein: Chi vota sì sta con Casapound. La leader Pd fa arrabbiare gli avversari.

