La Russa ha commentato che la pressione sulla riforma costituzionale della giustizia deriva dalla volontà di evitare errori e mantenere il merito del quesito. La sua dichiarazione arriva dopo che le discussioni sono diventate più intense, con un aumento di polemiche tra le parti coinvolte. In particolare, si è evidenziato come le posizioni si siano irrigidite, generando un clima di tensione tra sostenitori e oppositori. La situazione rimane sotto osservazione.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "C'era da aspettarselo" che sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia i toni si facessero accesi. "Sarebbe stato giusto dire agli italiani, guardate questo referendum vuole due cose: chi dice sì vuole la separazione delle carriere in modo che accusa e difesa siano sullo stesso livello e vuole che il Csm non sia deciso dalle correnti, ma sia deciso dal sorteggio. Piace, si vota sì. Non piace, si vota no. Tutto il resto sono argomenti che creano confusione e non dire solo questo crea falli di reazione che rendono più complicata la decisione dei cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo si blinda. "Nessun effetto, ma non facciamo falli di reazione"Una folla si raduna all’Hotel Savoia di Bologna dopo che un evento su giustizia e sicurezza ha attirato centinaia di persone.

Referendum, la Cassazione ha ammesso il nuovo quesitoLa Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito referendario.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum giustizia, La Russa: Mattarella al Csm? Confrontiamoci sulla riforma; Referendum, La Russa Bene Mattarella, la campagna sia sui temi tecnici; La Russa: la penso come Mattarella, serve confronto civile referendum; Referendum giustizia, La Russa: La penso come Mattarella, serve confronto civile.

**Referendum: La Russa, 'per evitare falli reazione restare a merito quesito'**Roma, 24 feb. (Adnkronos) - C'era da aspettarselo che sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia i toni si facessero accesi. Sarebbe stato giusto dire agli italiani, guardate quest ... iltempo.it

Referendum, La Russa Eccesso di toni rende complicata la decisione degli elettoriROMA (ITALPRESS) – Quattro anni di guerra sono un tempo infinito e soprattutto è un tempo che non era previsto da parte dell’aggressore, questo non va mai dimenticato. La prospettiva che si era data ... italpress.com

LaPresse. . Ignazio La Russa: "Referendum giustizia Chiedete a Meloni, il governo è già in campo" All'uscita dalla direzione nazionale di Fratelli d'Italia, il presidente del Senato ha risposto ai cronisti sull'impegno della premier per la riforma. Poi la battuta sull - facebook.com facebook

La Russa, e non solo La Russa, attacca Gratteri. Hanno paura di perdere il referendum e useranno ogni mezzo da qui al 22 e 23 marzo pur di vincere. Partendo con la delegittimazione e l’attacco frontale verso coloro che osano votare “no”. Il mio abbraccio a x.com