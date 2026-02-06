Referendum la Cassazione ha ammesso il nuovo quesito

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito referendario. Con un’ordinanza, l’ufficio centrale per i referendum ha riconosciuto legittima la richiesta del Comitato dei 15 e ha approvato il testo che riguarda sia questa richiesta sia le quattro già ammesse lo scorso novembre. Ora si attende la fase successiva, che potrebbe portare alla consultazione popolare.

AGI - Con la sua ordinanza odierna, l' ufficio centrale per i referendum ha dichiarato " legittima " la richiesta presentata dal Comitato dei 15, e ha formulato il nuovo quesito "con riferimento sia alla richiesta di referendum ammessa con la presente, sia alle quattro richieste" già ammesse con l'ordinanza dello scorso novembre. Il quesito è stato quindi così riformulato: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare '?".

