il governo si blinda nessun effetto ma non facciamo falli di reazione

da Bologna Il colpo d'occhio sulla sala è impressionante. Strapiena. Una folla: la gente è in piedi e si accalca, C'è grande entusiasmo all'Hotel Savoia di Bologna dove si è svolto ieri mattina questo incontro promosso da Fratelli d'Italia su giustizia e sicurezza. L'idea è quella di trovarci di fronte a una specie di prova generale, più che a un semplice convegno. È il Sì che si mostra al pubblico e si prepara alla battaglia dell'ultimo mese prima del referendum. Ci sono i due ministri più esposti in questo combattimento, Nordio e Piantedosi, e ci sono i due dirigenti di Fratelli d'Italia, Bignami e Malan, impegnati con tutte le loro forze nella lotta per difendere la riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Stop armi a Kiev”. Così Vannacci sfida la maggioranza e fa sponda alla sinistra. E il governo si blindaRoberto Vannacci rompe gli schemi.

Dl Milleproroghe in ritardo, fiducia blindata: il governo stringe i tempi per evitare lo stopParlamento al lavoro tra fiducia sul Milleproroghe, riforma del regolamento e nuove norme contro i cambi di casacca. tag24.it

Effetto-Vannacci, il governo blinda (con la fiducia) gli aiuti all’UcrainaI tre deputati di Futuro nazionale annunciato l’emendamento per fermare l’invio di armi a Kiev. Palazzo Chigi teme colpi di testa tra i salviniani: il voto di fiducia, che sarò posto nelle prossime or ... editorialedomani.it

Fratelli d'Italia. . La verità è che non c’è nessun articolo della riforma che aumenta i poteri del governo. C’è solo l’imbarazzo di un fronte del No che, in assenza di argomenti, agita spauracchi inesistenti. Noi non ci lasciamo intimorire: il 22 e il 23 marzo votiamo - facebook.com facebook