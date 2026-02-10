Referendum giustizia gli avvocati per il no | Riforma pericolosa demolisce il Csm

Gli avvocati sono divisi sul referendum. Molti di loro, infatti, si oppongono alla riforma e non vogliono firmare per modificarla. Ritengono che questa cambierebbe troppo l’equilibrio tra i poteri dello Stato, favorendo la politica e danneggiando i cittadini. La discussione si fa sempre più accesa, con le opposizioni che avvertono dei rischi di una riforma pericolosa.

“Non tutti gli avvocati voteranno sì al referendum. Tantissimi sono per il no perché non sono disposti ad apporre la propria firma su una modifica della Costituzione che, sfruttando l’illusione di una giustizia più giusta, determina un’alterazione dell’equilibrio fra i poteri dello Stato a vantaggio della politica e a danno delle persone”. Così l’avvocato Federico Pedersoli presenta il comitato bergamasco degli Avvocati per il no in vista della consultazione popolare del 22 e 23 marzo. L’impegno sul territorio si aggiunge a una mobilitazione che ha preso il via su scala nazionale, come ha espresso in una nota l’avvocato Franco Moretti, presidente del Comitato nazionale degli Avvocati per il No.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Procuratore Romanelli esprime la sua posizione sul referendum giustizia, dichiarando che voterà no.

A Siena nasce il comitato ‘Siena Riforma’ formato da oltre 100 avvocati.

Referendum giustizia, l'avvocato Pelillo: Voterò convintamente sì

Argomenti discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Gli avvocati, i nuovi Pm e i due Csm: scenari da post-referendum; Referendum giustizia: il no di 133 avvocati baresi. La riforma Nordio non affronta i problemi veri; Referendum giustizia, favorevoli e contrari.

Nasce anche a Rimini il Comitato Avvocati per il NO al Referendum, portavoce è Roberto BiaginiSi è costituita a Rimini la sezione locale del Comitato Avvocati per il NO per il Referendum Giustizia, presieduto a livello nazionale dal penalista Franco ... chiamamicitta.it

Referendum giustizia, gli avvocati per il no: Riforma pericolosa, demolisce il CsmL’avvocato Federico Pedersoli presenta il comitato bergamasco degli Avvocati per il No insieme al senatore del Partito Democratico Alfredo Bazoli. Fra gli aderenti il vicesindaco Sergio Gandi. bergamonews.it

Il procuratore di Napoli affronta il tema del referendum giustizia parlando a margine dell’evento – con centinaia di ragazzi – organizzato al Carlo Felice dall’Associazione “Agende Rosse” mentre il fratello del magistrato ucciso interviene in videocollegamento. I facebook

Referendum giustizia, Cerasa: "Il governo si sta dando martellate in mezzo alle gambe, lo dico da sostenitore del Sì". #inonda x.com