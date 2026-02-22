Referendum Giustizia nei sondaggi a un mese dal voto il Sì ancora in vantaggio ma il No avanza

A un mese dal voto sulla riforma della Giustizia, i sondaggi mostrano che il Sì guida ancora, ma il No cresce in popolarità. La campagna elettorale si intensifica mentre gli elettori valutano le proposte di modifica. Le discussioni si concentrano sui poteri delle alte cariche e sui tempi dei processi. La partita si fa più aperta, con il margine tra i due schieramenti che si riduce progressivamente. La data del 22 e 34 marzo si avvicina rapidamente.

Manca appena un mese al voto sulla riforma della Giustizia. I fronti del Sì e del No si pesano, in vista del referendum del 22 e 34 marzo: il Sì è ancora avanti ma il divario tra i due blocchi si assottiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggioA meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza.

Referendum Giustizia, il "Sì" alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni "non è voto sul governo"Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, afferma che nonostante il calo del consenso al referendum sulla giustizia, il governo Meloni continuerà la sua strada.

REFERENDUM GIUSTIZIA - I SONDAGGI SONO UNANIMI: IL SI’ È IN NETTO VANTAGGIO #referendumgiustizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica; Referendum giustizia: parità al 38% tra Sì e No, il fronte del No recupera dagli indecisi.

Sondaggio Human Data: come i social raccontano il referendum sulla giustiziaIl nuovo rapporto di Human Data confronta intenzioni di voto, interazioni social e protagonisti della campagna sul referendum del 22 e 23 marzo ... notizie.it

Referendum Giustizia: il punto sul Si e il No a Febbraio 2026Referendum giustizia, un'analisi ai sondaggi sul finire di febbraio, dove sono il si ed il no, si vota il 22-23 marzo prossimi. notizie.it

#inaltreparole Referendum giustizia, Bindi: “Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici” x.com

Sconti su treni, aerei e pedaggi autostradali per chi deve spostarsi e votare ai referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Agevolazioni previste per elettori fuori sede e italiani all’estero, con modalità diverse a seconda del mezzo scelto. Le percentuali di ridu - facebook.com facebook