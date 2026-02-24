Rebecca balla con Elettra Lamborghini Voilà | una riminese al Festival di Sanremo

Rebecca Casoli ha iniziato a ballare a soli due anni in una scuola di danza classica a Rimini. La sua passione l’ha portata a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, dove ha ballato insieme a Elettra Lamborghini. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti, lasciando il pubblico senza fiato. La giovane ha dimostrato quanto impegno abbia dedicato alla danza fin dall’infanzia. Ora punta a una carriera nel mondo dello spettacolo.

© Ilrestodelcarlino.it - Rebecca balla con Elettra Lamborghini. Voilà: una riminese al Festival di Sanremo

Rimini, 24 febbraio 2026 – Ha posizionato il collo del suo piede in una scuola di danza classica a due anni, la riminese Rebecca Casoli. Questa sera l’abbiamo ammirata sul palco dell’Ariston danzare in una performance di Elettra Lamborghini nel brano Voilà. Tenace, autentica, con il sangue nelle vene di una campionessa che vuol farcela senza scorciatoie, da quel giorno non ha mai smesso di danzare e dai quattro anni fino ai suoi 18 ha frequentato con disciplina, entusiasmo e tanto sacrificio la prestigiosa scuola Madd di Rimini, con i preziosi insegnamenti di Alessia Lengua per la danza classica, Emanuela Ciavatta per il modern e Valentina Peruzzi per l’hip hop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sanremo 2026, Elettra Lamborghini in gara con VoilàElettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano Canzoni Sanremo 2026, “Voilà” di Elettra LamborghiniElettra Lamborghini torna a Sanremo con la sua canzone “Voilà”, dopo aver parlato a lungo di un brano importante nel suo repertorio.