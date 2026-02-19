Canzoni Sanremo 2026 Voilà di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini torna a Sanremo con la sua canzone “Voilà”, dopo aver parlato a lungo di un brano importante nel suo repertorio. La cantante ha confermato la partecipazione, portando sul palco una traccia che promette di attirare l’attenzione. La sua presenza al festival era molto attesa, e ora la sua esibizione rappresenta uno dei momenti più interessanti di questa edizione. La sua canzone sarà tra quelle più discusse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L’appuntamento è per la prima serata del festival.

Dopo anni di dichiarazioni su “un pezzo molto forte nel cassetto”, quest’anno Elettra Lamborghini ci torna davvero al Festival di Sanremo. Lo stile è quello che la contraddistingue sin dall’inizio della sua carriera. Dice infatti di aver seguito l’intero processo creativo del brano, Voilà, e che, per questo, se lo sente cucito addosso. Il testo è l’unione di citazioni pop e frasi ad effetto, scritte apposta per restare impresse. L’obiettivo dichiarato è quello di far ballare il pubblico, a Sanremo e da casa. Immancabile il suo “Elettra, Elettra Lamborghini” all’inizio del brano, vero e proprio marchio di fabbrica della cantante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

