La realtà virtuale è un' opportunità per ampliare le relazioni interpersonali

La realtà virtuale apre nuove possibilità per rafforzare le connessioni umane, superando barriere fisiche e culturali. In un mondo che punta a un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo, il digitale diventa un elemento fondamentale per creare relazioni significative e condivise. AGI si impegna a esplorare queste potenzialità, offrendo strumenti e iniziative che trasformano la tecnologia in un motore di crescita e solidarietà.

In uno scenario in cui si cerca di promuovere sempre più iniziative capaci di costruire un futuro sostenibile, inclusivo e tecnologicamente avanzato, la dimensione digitale non può più essere considerata un semplice supporto. Al contrario, diventa un ambiente educativo e relazionale, capace di promuovere la contaminazione culturale e di trasformare il modo in cui viviamo le interazioni sociali. La società del domani sarà sempre più digitale, con mondi virtuali immersivi che ospitano esperienze sociali complesse quanto quelle reali. Comprendere le nostre modalità di interazione in questi spazi è fondamentale per sfruttarne il potenziale, poiché gli ambienti immersivi riflettono e ampliano il bagaglio culturale rendendolo una leva straordinaria per superare barriere e creare nuove forme di convivenza.

