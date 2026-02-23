Squalifica di Prestianni per razzismo verso Vinicius | la decisione UEFA prima di Real Madrid-Benfica

Prestianni è stato squalificato per aver rivolto insulti razzisti a Vinicius, provocando una modifica nel programma della prossima partita europea. La UEFA ha preso questa decisione dopo aver analizzato le immagini e le testimonianze raccolte sul campo. La sanzione inflitta cambia le line-up delle squadre coinvolte, influendo sulla strategia del match. La vicenda ha acceso il dibattito sulla lotta contro il razzismo nel calcio.

Una decisione disciplinare di rilievo ha modificato gli equilibri in vista di una sfida europea di grande rilievo: un giocatore del Benfica è stato posto sotto sospensione provvisoria dalla UEFA in relazione a un caso che ruota attorno a presunti comportamenti discriminatori nei confronti di Vinicius Jr. L'intervento arriva con l'obiettivo di garantire trasparenza e rapidità nelle verifiche, mentre la squadra lisbonese monitora attentamente l'evoluzione della situazione in vista del match contro il Real Madrid. La notifica ufficiale è stata inviata al Benfica, che deve operare con la sospensione cautelativa del proprio tesserato fino a eventuale chiarimento definitivo dell'indagine.