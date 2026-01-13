Lugo | i Silent reading party alla biblioteca Trisi

La biblioteca Trisi di Lugo invita alla partecipazione ai Silent Reading Parties, incontri dedicati alla lettura in silenzio. Gli appuntamenti si terranno nelle serate di mercoledì 21 gennaio e 11 marzo, offrendo un’occasione per condividere momenti di quiete e concentrazione in un ambiente tranquillo. Un’opportunità per riscoprire il piacere della lettura in un contesto collettivo e rispettoso del silenzio.

I party silenziosi. La biblioteca Trisi di Lugo organizza due ’ Silent reading party ’ nelle serate dei mercoledì 21 gennaio e 11 marzo. Si tratta di eventi pubblici, gratuiti e aperti a tutti per riscoprire collettivamente, ma silenziosamente, il piacere della lettura, godendosi per qualche ora il lusso della disconnessione. Per due mercoledì sera la biblioteca Trisi accoglierà i lettori in serata, a partire dalle 20.30 e con inizio delle letture alle 21. Ogni partecipante potrà portare con sé un libro da casa o prenderlo a prestito in biblioteca, per poi leggerlo, in silenzio, ma in un contesto sociale, in mezzo ad altri lettori che altrettanto silenziosamente sfoglieranno le pagine dei loro libri, con i telefoni cellulari e gli smartphone rigorosamente spenti; meglio ancora se lasciati proprio a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo: i Silent reading party alla biblioteca Trisi Leggi anche: Lugo, la biblioteca comunale torna a palazzo Trisi Leggi anche: Silent reading party: la rivoluzione silenziosa che salva la lettura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lugo: i Silent reading party alla biblioteca Trisi. Lugo: i Silent reading party alla biblioteca Trisi - La biblioteca Trisi di Lugo organizza due ’ Silent reading party ’ nelle serate dei mercoledì 21 gennaio e 11 marzo. msn.com

IL CALCIATORE GAETANO LUPI Gaetano Lupi era nato nella vicina Lugo (Ra) il 17 settembre 1918 per poi esordire nelle giovanili del “Baracca Lugo”(dal 1935 al 1937), nel Budrio, che nel Campionato già giocava in Serie C (1937-38), e quindi, a vent’anni, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.