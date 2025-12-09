Le città di montagna più popolari sui social? Livigno conquista la vetta Bormio nella top ten
Livigno (Sondrio), 9 dicembre 2025 – Neve, tramonti rosa e cieli sconfinati. Ma anche piste da sci, rifugi e borghi suggestivi: migliaia di italiani e turisti stranieri sono ormai pronti a vivere la stagione invernale in montagna. Ma quali sono, tra tutte, le mete più fotografate e popolari sui social? Per rispondere a questa domanda, Fresha, ha analizzato le località di montagna italiane in base alla popolarità su Instagram, misurata con hashtag e engagement, per individuare i posti più “instagrammabili” dove trascorrere un weekend di coppia indimenticabile. Livigno superstar. Livigno conquista la vetta grazie ai suoi panorami iconici e ai 813. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dalle terme alla montagna, ma anche nelle città d'arte, crescono le presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
