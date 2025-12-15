Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica Corso gratuito in collaborazione con Microsoft

Il webinar gratuito, organizzato da SO.GE.S. srl in collaborazione con Microsoft Italia, esplora come l’Intelligenza Artificiale e gli strumenti di Office 365 possano favorire l’inclusione didattica. Rivolto ai docenti, offre un approfondimento pratico su personalizzazione degli itinerari di apprendimento e sull’utilizzo efficace delle tecnologie digitali per supportare ogni studente.

SO.GE.S. srl, in collaborazione con Microsoft Italia presenta il webinar Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell'inclusione didattica Il webinar offre ai docenti un approfondimento pratico su come personalizzare i percorsi di apprendimento utilizzando in modo efficace gli strumenti digitali di Office 365. Partendo dall'esperienza diretta in classe, la formatrice mostrerà esempi concreti e

