Rapporto Idos-Cna donne protagoniste inattese della nuova imprenditorialità degli immigrati

Il rapporto Idos-Cna rivela che il numero di imprese gestite da donne immigrate è cresciuto del 56% in meno di quindici anni, causando un cambiamento significativo nel panorama imprenditoriale. Queste donne dimostrano una forte volontà di innovare, entrando in settori finora poco esplorati. La presenza femminile nel mondo delle imprese straniere in Italia si avvicina al 25%, confermando una tendenza che sfida le aspettative tradizionali. Questa crescita testimonia la volontà di adattarsi e sperimentare nuove opportunità di mercato.

In meno di quindici anni le imprese di donne immigrate sono aumentate di oltre il 56%: un dato ben superiore a quello complessivo dell’imprenditorialità di origine straniera in Italia, che è oggi al femminile in un caso su quattro e dimostra un’attitudine sempre più marcata a sperimentare aree “merceologiche” inattese. È una delle tendenze che emergono dal Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos e dalla CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), la cui presentazione è prevista per il prossimo 24 marzo a Roma (ore 9. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

