classica della madonnina donne protagoniste

La Classica della Madonnina torna a Modena con la sua 48ª edizione, offrendo un’occasione di confronto e passione per gli appassionati di ciclismo. Organizzata con cura dalla società guidata da Antonio Ragazzi e Vito De Cicco, questa gara rappresenta un momento importante per il movimento locale. Nonostante alcune sfide, l’evento conferma il suo ruolo di appuntamento tradizionale, valorizzando il protagonismo delle donne e la tradizione sportiva della zona.

Riprende la corsa a Modena con la Classica della Madonnina, 48ma edizione. Una sosta così lunga non giova al movimento, l’eccellente organizzazione della società guidata da Antonio Ragazzi e Vito De Cicco avrebbe meritato qualcosa di più, anche se 1.300 partecipanti non sono pochi. In una mattinata uggiosa e umida sono state 3 le gare della Classica: la non competitiva su tre percorsi (modificati a causa di lavori sul percorso degli scorsi anni), cui sono seguite le due competitive sui 10.000 metri dedicate a Gianni Vaccari, che della Madonnina e della Classica per decenni è stato l’appassionato, coinvolgente promotore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via la Classica della MadonninaPrende il via la 48ª edizione della Classica della Madonnina, una delle corse su strada più consolidate del panorama italiano.

