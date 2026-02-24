Rapine a disabili | preso il capobranco è tornato in città nonostante il divieto

Il capobranco delle rapine a disabili, riconosciuto e arrestato, ha violato un divieto di dimora e una misura cautelare. La sua presenza in città ha destato scalpore, considerando le restrizioni imposte dalle autorità. Nonostante i divieti, ha deciso di tornare a Cervia, dove le forze dell’ordine lo hanno intercettato e fermato. La sua scelta di tornare ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulle azioni preventive in zona.

Cervia (Ravenna), 24 febbraio 2026 – È tornato a Cervia, nonostante un divieto di dimora e una misura cautelare già pendente, ed è stato riconosciuto e arrestato. Si è stretto così il cerchio attorno al presunto capobranco delle aggressioni e rapine che avevano scosso la località nell'estate scorsa. Si tratta di un 19enne tunisino, difeso dall'avvocato Massimo Martini, ritenuto dagli inquirenti il punto di riferimento del gruppo composto da tre giovani di etnia magrebina. Niente prelievi al bancomat e zero spese, ma compra una villa da mezzo milione: scatta il sequestro Prima di lui erano già finiti in carcere, dietro ordinanza di custodia cautelare, anche un 19enne residente a Cesena e un 19enne di origine egiziana.