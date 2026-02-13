Torna in città nonostante il foglio di via e il divieto del questore | condannata

Torna in città nonostante il foglio di via e il divieto del questore: condannata. La donna, con un lungo passato criminale e numerose condanne, ha deciso di rientrare nel centro storico di Firenze, ignorando il divieto imposto sei mesi fa e i ripetuti ammonimenti delle forze dell’ordine. Questa volta, è stata sorpresa mentre si aggirava nei pressi di piazza Santa Croce, così come aveva fatto in passato, rischiando di riaccendere vecchi problemi di ordine pubblico.

Un lungo curriculum criminale, una svariata serie di condanne e di procedimenti aperti, compresi diversi ammonimenti del questore. È quanto contenuto nel voluminoso fascicolo finito sul tavolo del giudice del Tribunale penale di Perugia per un processo a carico di una donna, rom, difesa dall'avvocato Gianni Dionigi. Nella fedina penale della donna risultano anche alcuni periodi di alloggio nelle carceri italiane. Una serie di precedenti penali e di polizia che giustificherebbero il divieto, emesso dal questore di Perugia, di rimettere piede in città per un periodo di tre anni. Ordine che la donna avrebbe violato, finendo così in tribunale per rispondere del reato.