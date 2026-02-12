Lupo capobranco Preso e dotato di radiocollare

Questa mattina, a Grosseto, è stato catturato il lupo considerato capobranco. L’animale è stato preso prima dell’alba e subito dotato di un radiocollare satellitare, seguendo tutte le procedure previste per il benessere animale e in collaborazione con veterinari specializzati.

GROSSETO È stato catturato prima dell'alba di ieri e, nel pieno rispetto del benessere animale, dei protocolli normativi e scientifici e con il supporto di personale medico veterinario specializzato, è stato dotato di un radiocollare satellitare. Si tratta di un lupo adulto, il maschio riproduttore del branco nord che vive nelle zone centro-settentrionali del Parco della Maremma. "L'inserimento di questo esemplare nel progetto di studio attraverso la telemetria è un evento eccezionale – dice Simone Rusci, presidente del Parco – che permetterà ai ricercatori del team coordinato dal professor Francesco Ferretti di monitorare abitudini e spostamenti del branco e raccogliere una mole di dati utili anche per comprendere le interazioni con le altre specie".

