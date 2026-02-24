Rapina e lesioni su due donne

Una rapina in via Gabbuggiani ha coinvolto due giovani donne lunedì notte, a causa di un tentativo di scippo finito con lesioni. Le vittime sono state colpite mentre camminavano, e un passante ha chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia ha trovato le donne ferite e ha avviato le indagini per identificare il responsabile. La scena si è svolta davanti a un negozio aperto fino a tardi.

Strattona due donne nel tentativo di rubare una borsa. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per porto abusivo di armi Nella notte di lunedì la polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di una rapina ai danni di due giovani donne che si è verificata in via Gabbuggiani.Secondo quanto allo stato ricostruito, il 28enne a bordo di una bicicletta si sarebbe avvicinato alle vittime, una cittadina italiana di 24 anni e una cittadina brasiliana di 32 anni, tentando di sfilare alla prima la borsa che aveva al seguito.Vista la resistenza opposta dalla donna, l’uomo l’avrebbe strattonata a terra afferrandola per i capelli e appropriandosi della borsa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

