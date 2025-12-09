Terni aggredisce due donne con calci e pugni | arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Ternitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenta lite in ambito domestico ha causato l’intervento degli agenti della polizia di stato nel corso della notte di lunedì 8 dicembre, in un appartamento del centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i poliziotti della squadra volante, una volta ricevuta la segnalazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Terni, aggredisce la ex fidanzata ed i carabinieri: arrestato trentunenne

Carcere Terni, detenuto aggredisce un ispettore con una lametta, calci e coltelli rudimentali: "Siamo di fronte a una guerriglia quotidiana”

Terni, aggredisce e rapina la giovanissima ex fidanzata: arrestato ventenne

terni aggredisce due donneTerni, due donne violentate dopo essere state attirate in un centro estetico: arrestati titolare e dipendente - La squadra mobile di Terni ha arrestato due uomini stranieri per violenza sessuale aggravata. corrieredellumbria.it scrive