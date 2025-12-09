Terni aggredisce due donne con calci e pugni | arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali
Una violenta lite in ambito domestico ha causato l’intervento degli agenti della polizia di stato nel corso della notte di lunedì 8 dicembre, in un appartamento del centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i poliziotti della squadra volante, una volta ricevuta la segnalazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, aggredisce la ex fidanzata ed i carabinieri: arrestato trentunenne
Carcere Terni, detenuto aggredisce un ispettore con una lametta, calci e coltelli rudimentali: "Siamo di fronte a una guerriglia quotidiana”
Terni, aggredisce e rapina la giovanissima ex fidanzata: arrestato ventenne
Nel 2009 sfruttò una partita di calcetto nel penitenziario di Terni, le altre imprese a Parma e a Liegi. In corso la caccia all’uomo, deve scontare una condanna fino al 2048 - facebook.com Vai su Facebook
Terni, due donne violentate dopo essere state attirate in un centro estetico: arrestati titolare e dipendente - La squadra mobile di Terni ha arrestato due uomini stranieri per violenza sessuale aggravata. corrieredellumbria.it scrive
