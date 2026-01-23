Dove trovo un tabacchi? | avvicina una ragazzina in stazione e la palpeggia nelle parti intime
Un individuo si avvicina a una ragazzina in stazione, fingendo di chiedere indicazioni su un tabacchi per acquistare sigarette. La sua richiesta apparentemente innocua cela un intento inappropriato, portandolo ad avvicinarsi troppo e a compiere un gesto sgradito. Un episodio che evidenzia l'importanza di mantenere attenzione e cautela, specialmente in luoghi pubblici, per tutelare la sicurezza di tutti.
Si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare. Dopodiché l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime, approfittando della lontananza dai suoi coetanei. Vittima una ragazzina di 14 anni di Fabriano, che la notte del 27.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Palpeggia le parti intime di una ragazzina di 14 anni durante la festa patronale: denunciato un 25enne
Palpeggia nelle parti intime una 14enne svenuta per il troppo alcol nella notte di Halloween a PisaNella notte di Halloween a Pisa, una 14enne svenuta a causa di un’eccessiva assunzione di alcol è stata oggetto di un episodio di abuso.
Argomenti discussi: Chiede un'informazione a una 14enne poi la molesta, a processo per violenza sessuale; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up.
Vi racconto questa perché ci sono andata vicinissima Stavo cercando un’auto a noleggio e trovo un sito/pagina che sembrava super ok, nome conosciuto (Centauro), prezzi buoni, tutto bello. Contatto su WhatsApp per il preventivo.. Poi iniziano le cose stran - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.