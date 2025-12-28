Eric Bischoff | La WWE deve a Randy Orton il ritiro che merita

Eric Bischoff, veterano del wrestling, sottolinea l’importanza di un addio dignitoso per Randy Orton. Con una lunga esperienza nel settore, Bischoff evidenzia come la carriera di Orton meriti di concludersi in modo rispettoso e adeguato, riconoscendo il suo contributo al mondo del wrestling. La sua riflessione invita a riflettere sull’importanza di un addio professionale per le leggende dello sport.

Eric Bischoff ha visto passare innumerevoli leggende nel mondo del wrestling, ma guardando al 2026 ha un desiderio ben preciso: garantire a Randy Orton l'addio che merita davvero. Durante i momenti finali dello speciale di fine anno di 83 Weeks, a Bischoff è stato chiesto cosa desiderasse di più per il futuro del pro wrestling. Senza esitazione, ha fatto il nome di "The Viper", lasciando intendere chiaramente che la WWE deve a Orton un ultimo capitolo all'altezza della sua carriera leggendaria: "Per me, il tour di ritiro che vorrei vedere è quello di Randy Orton. Nutro una grandissima stima per lui come performer.

