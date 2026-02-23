Randy Orton confessa | Il tempo sul ring sta per scadere

Randy Orton ha annunciato che il suo tempo nel mondo del wrestling sta per finire, motivato dalle numerose sfide e infortuni che ha affrontato nel corso degli anni. La sua decima partecipazione all’Elimination Chamber si avvicina, e lui stesso ammette di sentirsi pronto a concludere questa avventura. Orton ha spiegato che sta valutando i prossimi passi, lasciando aperta la possibilità di un addio definitivo al ring.

Randy Orton affronta una riflessione critica sul tempo che passa, mentre si avvicina la sua decima partecipazione all'Elimination Chamber. L'atleta analizza l'impatto fisico della struttura d'acciaio e la possibilità concreta di proseguire una carriera alla massima intensità, puntando a risultati significativi senza ignorare il costo sul corpo. Nel corso di un intervento televisivo, Orton ha detto che dieci Elimination Chamber rappresentano una cifra notevole, e ha descritto il corpo come massacrato in tutto quel ring e nella structure, dove la brutalità è senza pietà. Nonostante ciò, l'esperienza accumulata viene considerata come un elemento da utilizzare per affrontare la sfida di sabato e puntare alla vittoria, con l'obiettivo di avanzare verso il palcoscenico di WrestleMania.