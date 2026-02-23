Ramadan a Civitella il canto del muezzin ad alto volume

Il canto del muezzin a Civitella si è diffuso con forza, causando fastidio tra i residenti. La causa principale è stata l’uso di altoparlanti a volume elevato durante le preghiere serali e notturne. Molti abitanti si sono lamentati per il rumore continuo che si protrae da giorni, disturbando il riposo di alcune famiglie. Le autorità locali stanno valutando come intervenire per trovare una soluzione.

di Francesca Galici – A Forlì e nel suo hinterland non c'è una moschea e nemmeno un luogo autorizzato per la preghiera islamica. Eppure, nei giorni scorsi, Civitella è stata attraversata dal canto del muezzin dalle 18,30 alle 19 e dalle 21 alle 22. Pare che il richiamo alla preghiera arrivasse da un'abitazione privata che, del tutto autonomamente, abbia preso questa decisione per i "confratelli" di religione, rompendo la tranquillità della cittadina incastonata sull'Appennino. Sono stati diversi i cittadini che si sono lamentati per la litania del muezzin, anche perché spiazzati dall'assenza, nota, di un luogo di culto islamico.