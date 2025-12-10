Lago D’Iseo 21k half marathon | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla Lago D’Iseo 21K Half Marathon, in programma martedì 2 giugno 2026. L'evento, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà nel suggestivo contesto del Lago d’Iseo, offrendo un'occasione unica per atleti e appassionati di corsa di vivere un'esperienza competitiva e panoramica.

Sei mesi alla 2^ Lago d’Iseo 21K Half Marathon di Martedì 2 Giugno 2026, evento a carattere competitivo organizzato da A.S.D. P3RSONAL con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana del Sebino Bresciano. La prima edizione ha firmato un grande successo con il sold. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lago d’Iseo 21K Half Marathon: un nuovo capitolo per il running italiano - La mezza maratona, omologata FIDAL, si snoda lungo la sponda bresciana del Lago d’Iseo, partendo da Iseo e arrivando a Pisogne. Scrive milanosportiva.com

Nasce la Lago D’Iseo 21k half marathon: si corre lunedì 2 giugno - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday Il calendario degli eventi di ... Riporta bresciatoday.it

A Castro, sul meraviglioso Lago d’Iseo, si sono finalmente accese le luci di Natale! Il nostro piccolo borgo si illumina grazie al lavoro e alla passione dei volontari della Pro Loco Castro, che ogni anno rendono questo luogo ancora più magico. Dal porto, c Vai su Facebook