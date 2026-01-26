Raid vandalico a Bologna | svuota 7 estintori e imbratta 50 auto in un condominio

Un episodio di vandalismo si è verificato a Bologna, nel quartiere Piazza della Pace, sabato 25 gennaio. Tre giovani sono entrati nel garage di un condominio, svuotando sette estintori e imbrattando circa cinquanta auto. La segnalazione è arrivata ai carabinieri poco dopo le 22, quando i residenti hanno chiamato il 113. L’episodio è sotto indagine per identificare i responsabili e verificare eventuali danni.

Denunciato un 16enne dalla Polizia di Stato. Fuga in monopattino per due complici Un raid vandalico ha colpito un condominio di Piazza della Pace nella serata di sabato 25 gennaio. Numerosi residenti hanno chiamato il 113 poco dopo le 22, segnalando la presenza di almeno tre giovani penetrati furtivamente nei garage sotterranei del palazzo. Le volanti della polizia sono intervenute in pochi minuti, avviando le operazioni di ricerca e contenimento degli intrusi. Alla vista degli agenti, i tre ragazzi hanno immediatamente tentato la fuga. Due di loro sono riusciti a scappare utilizzando dei monopattini e sfruttando un passaggio pedonale particolarmente stretto, grazie al quale sono riusciti a far perdere le tracce.

