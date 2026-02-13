World Radio Day 2026 la radio compie 80 anni | dalla scoperta di Marconi allo streaming ecco quali sono le sfide di oggi

Oggi, 13 febbraio 2026, a Bologna si tiene la manifestazione per celebrare i 80 anni dalla prima trasmissione radio delle Nazioni Unite, avvenuta esattamente il 13 febbraio 1946, un evento che sottolinea come la radio abbia attraversato otto decenni di innovazioni, dalla scoperta di Marconi allo streaming, e ora si trova ad affrontare nuove sfide tecnologiche e di libertà degli ascoltatori.

Oggi 13 febbraio 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Radio, una ricorrenza che quest'anno assume un significato particolare: mentre il mezzo radiofonico festeggia 80 anni dalla prima trasmissione delle Nazioni Unite, avvenuta esattamente il 13 febbraio 1946, si trova ad affrontare sfide inedite che riguardano non solo la tecnologia, ma la stessa libertà degli ascoltatori. L'istituzione ufficiale del World Radio Day risale al 2012, quando le Nazioni Unite hanno accolto la proposta dell'Unesco di celebrare un mezzo che, nonostante i ripetuti presagi di declino, continua a reinventarsi e a mantenere un ruolo centrale nella vita di milioni di persone.