Radio Deejay a Tarvisio con musica live e divertimento sulla neve

Radio Deejay porta musica dal vivo e divertimento sulla neve a Tarvisio il 28 febbraio e il 1° marzo. La radio organizza il Vertical Winter Tour, che quest’anno si ferma nella località per la prima volta quest’inverno. L’evento, ormai alla diciassettesima edizione, coinvolge appassionati di sci e musica. Durante le giornate, i partecipanti potranno godere di performance dal vivo e attività sulla neve, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Fa tappa a Tarvisio, il 28 febbraio e il 1° marzo il Vertical Winter Tour, l'evento itinerante, giunto alla diciassettesima edizione, che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate su tutto l'arco alpino per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve. Un evento unico, in collaborazione con Radio Deejay, che trasforma la neve in un grande villaggio di musica, divertimento e sport. Il Vertical Village offrirà giornate ricche di energia con musica live, animazione, gadget, ski test e tante attività per tutti. Sul palco, gli artisti di Radio Deejay accenderanno l'atmosfera con performance imperdibili.