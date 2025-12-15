Deejay contro Deejay alla Fabbrica del Vapore | quiz sfide e ospiti live a Milano

Alla Fabbrica del Vapore di Milano, il 15 dicembre 2025, prende il via il nuovo format live di Radio Deejay,

Milano, 15 dicembre 2025 – Tra le novità del nuovo anno alla Fabbrica del Vapore a Milano arriva il game show Deejay contro Deejay, il nuovo format live di Radio Deejay ideato da Francesco Lancia e Chiara Galeazzi. Cinque serate imperdibili (16 e 30 gennaio, 13 febbraio, 6 e 20 marzo) in cui quiz, giochi di abilità e prove pratiche coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza interattiva e ad alto tasso di ironia. La conduzione è affidata a Francesco Lancia. Sul palco due squadre si sfideranno su divertenti quiz, prove pratiche e giochi di abilità e intuito. Scendono in campo le voci storiche di Radio Deejay: La Pina, Diego e La Vale, Federico Russo, Vic, Marisa, Gianluca Gazzoli e Matteo Curti. Ilgiorno.it

