Nada, Nikki e Aladyn di Radio Dj, Bandão che è stata protagonista a Sanremo insieme a Jovanotti, Ciao! Discoteca italiana. Sono questi gli assi calati dall’ Associazione Music di Paco Mengozzi vincitrice del bando comunale, per cucinare la grande festa di Capodanno gratuita grazie al contributo del Comune di 70mila euro. Novità di quest’anno il trasloco in piazza della Libertà con un palco che volterà le spalle a via Cesalpino e guarderà in faccia la Cattedrale. E poi la fusione con gli operatori della Città di Natale, con le attrazioni del Prato coinvolte nell’evento che tireranno tardi incontrando il pubblico del Capodanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nada e Radio Deejay in piazza. I nomi della festa di Capodanno