Radio Casa Sanremo | l’identità solida e il sorriso di Valentina Papandrea per raccontare il Festival

Valentina Papandrea si dedica con entusiasmo a Radio Casa Sanremo, portando il suo sorriso e la sua energia nel raccontare il Festival. La scelta di affidarle questa responsabilità nasce dalla sua capacità di coinvolgere il pubblico e di comunicare con chiarezza. Durante le dirette, Valentina condivide aneddoti e aggiornamenti, creando un collegamento diretto con gli ascoltatori. La sua presenza si fa notare tra le onde radio, rendendo più viva l’atmosfera del Festival.

Essere scelti come speaker ufficiali di Radio Casa Sanremo significa assumere un ruolo di responsabilit à narrativa. Valentina Papandrea, in arte Vinotacchiesushi, è tra le voci che racconteranno il pre-Festival e il Festival da Casa Sanremo – Châ teau d'Ax Pala Italia ENIT, uno spazio che durante la settimana sanremese diventa crocevia di artisti, media e protagonisti del settore. Valentina arriva a questo appuntamento con un profilo professionale completo. In televisione, su Canale 3 Toscana, ha maturato esperienza nella conduzione e nella gestione dei contenuti, sviluppando sicurezza e presenza scenica.