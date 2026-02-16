Il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5 Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla città dei fiori

RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia partiranno per Sanremo perché vogliono trasmettere in diretta il 76° Festival della canzone italiana. La radio leader in Italia e le sue partner saranno presenti nella città dei fiori dal primo giorno, con programmi e interviste dal vivo. La scelta di partecipare nasce dall’obiettivo di offrire ai ascoltatori un racconto autentico dell’evento, coinvolgendo artisti e pubblico. La presenza delle radio sarà visibile attraverso numerosi collegamenti e speciali in onda durante tutto il festival.

RTL 102.5, la prima radio d'Italia, insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, sarà a Sanremo per raccontare il 76 ° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno lunedì 23 febbraio, il giorno precedente all'inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. L'operazione di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia a Sanremo prende il nome di RADIOSHOW, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.