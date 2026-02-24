Quei simboli incisi 40mila anni fa | è questa la prima scintilla della scrittura?

Gli archeologi hanno scoperto simboli incisi 40.000 anni fa, un gesto che potrebbe rappresentare la prima forma di scrittura. La causa di questa scoperta risiede nelle incisioni su avorio di mammut, realizzate in un’epoca in cui le comunità umane ancora vivevano di caccia e raccolta. Questi segni, composti da linee e croci ripetute, sono stati trovati in una grotta vicino a un sito preistorico. La scoperta apre nuove domande sulla nascita della comunicazione scritta.

Roma, 24 febbraio 2026 – Linee, croci, tacche, puntini. Ripetuti. Ordinati. Incisi sull’avorio di mammut quando le città non esistevano e l’agricoltura era ancora lontana. Oggi quei segni, risalenti a oltre 40mila anni fa, potrebbero rappresentare il più antico predecessore della scrittura. Cosa hanno trovato gli archeologi in Germania. Una nuova ricerca pubblicata su PNAS ha analizzato più di 3 mila simboli geometrici incisi su circa 260 reperti del Paleolitico superiore, molti dei quali rinvenuti nelle grotte della regione sveva, nel sud-ovest della Germania. Tra questi, una placca in avorio decorata con file regolari di tacche e una figurina proveniente dalla grotta di Vogelherd, nella valle del Lone, incisa con croci e punti accuratamente allineati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Svastiche e peni incisi su 30 macchine: due 11enni nei guai, salasso da 40mila euro per le famiglieDue ragazzi di soli 11 anni sono finiti nei guai dopo aver inciso svastiche e disegni fallici su circa 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese.

Uno spettacolo nelle strade: "Lo sport diventa pace, quei simboli da tenere vivi"Lo spettacolo nelle strade di piazza Castello rappresenta un momento di unione tra sport e pace, simboli universali che superano confini e differenze.