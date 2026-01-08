Uno spettacolo nelle strade | Lo sport diventa pace quei simboli da tenere vivi

Lo spettacolo nelle strade di piazza Castello rappresenta un momento di unione tra sport e pace, simboli universali che superano confini e differenze. Le persone, nonostante il freddo, attendono con pazienza l’arrivo dell’ultimo tedoforo, simbolo di speranza e fratellanza. L’accensione del braciere olimpico suggella questo evento, ricordando l’importanza di mantenere vivi i valori dello sport come strumento di dialogo tra i popoli.

"Un momento unico, simbolo di sport e pace tra i popoli". Lle persone sfidano il freddo per aspettare l’arrivo in piazza Castello dell’ultimo tedoforo con l’accensione sul palco del braciere olimpico. Un momento di festa collettiva, tra musica ed esibizioni. Nello spazio dedicato agli sport invernali, la possibilità di sperimentare diverse simulazioni (bob, hockey, sci e esperienze di virtual reality di sport invernali). Il dj della Fiamma ha trasmesso musica. Grande l’attesa per l’ultimo tedoforo della tappa. Tra le tante persone in Piazza Castello c’è Laura Boniolo. "Sono entusiasta – racconta – anche perché uno dei tedofori abita nel nostro condominio, grande emozione nel vederlo con la torcia olimpica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

