Quattro anni di guerra in Ucraina | oltre 1,8 milioni di perdite militari stimate

Il conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa, ha causato oltre 1,8 milioni di perdite militari stimate. La guerra ha portato devastazioni e cambiamenti profondi nella regione, con combattimenti frequenti e un crescente numero di vittime. Le truppe ucraine affrontano ogni giorno sfide crescenti, mentre i fronti si spostano e la situazione si aggrava. La guerra continua a influenzare la vita di milioni di persone in modo diretto e immediato.

Kiev, 24 febbraio 2026 – Oggi, 24 febbraio 2026, segna il quarto anniversario dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina. Quella che Vladimir Putin presentò come un’operazione speciale di pochi giorni si è trasformata in una guerra di logoramento durata 1.461 giorni, con un costo umano spaventoso, un fronte quasi immobile e un’Europa profondamente cambiata. Il bilancio militare è devastante. Secondo il report del Center for Strategic and International Studies (CSIS) del gennaio 2026, le forze russe avrebbero subito circa 1,2 milioni di casualties (morti, feriti e dispersi) dal febbraio 2022 al dicembre 2025, di cui tra 275. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Guerra ucraina, Zelensky: «Putin ha fallito». Von der Leyen: «Pace sia alle condizioni di Kiev»Vladimir Putin «ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario ... ilmessaggero.it

Dall’invasione russa ai negoziati di pace: le tappe principali di 4 anni di guerra in UcrainaUcraina, 2022 - 2026. Dall'invasione russa del 24/2/2022 a oggi: quali sono le tappe fondamentali del conflitto che ha cambiato l'Europa? style.corriere.it

il - Le bugie e i depistaggi di Rogoredo Quattro anni di invasione russa in Ucraina Stasera comincia il Festival di Sanremo Al microfono Shendi Veli, redattrice del digitale Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanifes - facebook.com facebook

Ucraina, l’urgenza di costruire la pace dopo quattro anni di dolore e resistenza Intervista con l’arcivescovo di Kiev - Halyc, Sviatoslav Shevchuck Svitlana Dukhovych, @oss_romano x.com