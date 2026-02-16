La guerra in Ucraina prosegue da quattro anni, con il fronte ancora fermo e le offensive russe che si intensificano. Le truppe continuano a muoversi senza sosta, mentre le città colpite mostrano danni visibili e molte persone cercano rifugio all’estero. Sirene d’allarme echeggiano spesso, e le strade sono piene di profughi in cerca di sicurezza. Le perdite da entrambe le parti si aggirano su cifre record, ma nessuno sembra avere il sopravvento definitivo.

Sirene che squarciano il silenzio, città mutilate, colonne di profughi in fuga, carri armati che marciano senza sosta sulla neve. A quasi quattro anni dall’invasione di Putin, l'instantanea della guerra tra Russia e Ucraina è sempre la stessa. Il conflitto è entrato in una fase di logoramento prolungato e, dopo oltre 1.400 giorni di combattimenti, il fronte appare sostanzialmente stabile. Mai come in questo momento, nonostante offensive, controffensive e annunci di svolte decisive, l’esito del conflitto rimane incerto. La domanda centrale quindi resta aperta: chi riuscirà a sostenere più a lungo il peso di uno scontro destinato a segnare una generazione? Fronte statico, avanzata lenta della Russia Secondo analisi dell’Isw, le forze russe hanno mantenuto un’avanzata graduale ma costante, con guadagni medi di circa 280 chilometri quadrati al mese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, quattro anni dopo: il fronte bloccato tra perdite record e offensive russe. Chi sta vincendo?

Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

