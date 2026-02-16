Guerra Ucraina quattro anni dopo | il fronte bloccato tra perdite record e offensiva russa Chi sta vincendo davvero?

La guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, continua a devastare il territorio e a creare caos. Le truppe russe avanzano senza sosta, mentre le forze ucraine si difendono con fatica. Le città sono distrutte, e migliaia di civili cercano rifugio lontano dai combattimenti. Le perdite sono alte da entrambe le parti, e nessuno sembra in grado di ottenere una vittoria decisiva. Sul fronte, carri armati e soldati si scontrano tra nevicate e sirene di allarme.

Sirene che squarciano il silenzio, città mutilate, colonne di profughi in fuga, carri armati che marciano senza sosta sulla neve. A quasi quattro anni dall'invasione di Putin, l'instantanea della guerra tra Russia e Ucraina è sempre la stessa. Il conflitto è entrato in una fase di logoramento prolungato e, dopo oltre 1.400 giorni di combattimenti, il fronte appare sostanzialmente stabile. Mai come in questo momento, nonostante offensive, controffensive e annunci di svolte decisive, l'esito del conflitto rimane incerto. La domanda centrale quindi resta aperta: chi riuscirà a sostenere più a lungo il peso di uno scontro destinato a segnare una generazione? Fronte statico, avanzata lenta della Russia Secondo analisi dell'Isw, le forze russe hanno mantenuto un'avanzata graduale ma costante, con guadagni medi di circa 280 chilometri quadrati al mese.