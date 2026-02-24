Quattro anni di guerra in Ucraina Europa sfaldata ed esclusa dai tavoli internazionali | è lei l’altra vittima del conflitto

La guerra in Ucraina ha causato enormi sofferenze e ha lasciato il Paese in rovina, con l’economia devastata e le forze armate al limite. La Russia, invece, ha subito pesanti perdite e sanzioni economiche, che rallentano il suo sviluppo. Le conseguenze si fanno sentire anche nelle città più colpite, dove la ricostruzione appare ancora lontana. Le ferite di questo conflitto si riflettono in ogni angolo dell’Europa e oltre.

L’esercito ucraino è allo stremo delle forze, nonostante qualche sporadico segno di vita, mentre la Russia ha pagato carissima l’invasione del 24 febbraio 2022, con l’economia che ormai da tempo subisce inevitabili contraccolpi e un numero di uomini morti al fronte, secondo le stime, vicino agli 1,2 milioni. Ma quattro anni di conflitto nel Paese di Volodymyr Zelensky hanno fatto anche un’altra vittima. Non indossa scarponi inzuppati del fango delle trincee, non ha versato sangue, non ha arti amputati o fori di proiettile sul corpo. È una vittima ‘politica’: è l’ Unione europea che ha bocciato il suo esame di maturità condannando se stessa all’irrilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Papa Leone XIV: “Quattro anni di conflitto in Ucraina, fermiamo le armi”Papa Leone XIV ha chiesto di fermare le armi dopo quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando il dolore delle vittime e delle famiglie coinvolte.

Ucraina, quattro anni dopo: Kiev perderà la guerra solo se l’Europa perderà il controlloL'invasione russa del febbraio 2022 ha portato all’instabilità in Ucraina e ha messo a rischio la sicurezza europea.

Guerra ucraina, la Russia sta vincendo? La mappa del conflitto dopo 4 anni, da operazione lampo a sfida di logoramentoA quattro anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina il conflitto continua, lasciando dietro di sé morte e distruzione. msn.com

L’Ucraina a 4 anni dall’inizio della guerra tra corruzione e resistenza: Nessuno crede più alla paceL'Ucraina entra nel quarto anno di guerra. La corruzione ha raggiunto le alte sfere dello Stato, ma il movimento anticorruzione ha difeso le istituzioni ... fanpage.it

Quattro anni fa l'invasione russa in Ucraina. Von der Leyen a Kiev: "Restiamo al vostro fianco" - facebook.com facebook

Ucraina, l’urgenza di costruire la pace dopo quattro anni di dolore e resistenza Intervista con l’arcivescovo di Kiev - Halyc, Sviatoslav Shevchuck Svitlana Dukhovych, @oss_romano x.com