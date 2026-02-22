Papa Leone XIV | Quattro anni di conflitto in Ucraina fermiamo le armi

Papa Leone XIV ha chiesto di fermare le armi dopo quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando il dolore delle vittime e delle famiglie coinvolte. Il Papa ha sottolineato l’importanza di scegliere la pace per mettere fine alle sofferenze causate dal conflitto. Ha inoltre invitato le nazioni a trovare soluzioni diplomatiche e a smettere con le ostilità. La sua richiesta arriva in un momento in cui la situazione sul campo rimane tesa e instabile.

Il Pontefice ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime e alle famiglie colpite dal conflitto, esortando a scegliere la pace. Quattro anni di guerra e sofferenza. Papa Leone XIV ha ricordato che sono ormai quattro anni dall'inizio della guerra in Ucraina, sottolineando la gravità della situazione: "Quante vittime, quante famiglie spezzate, quanta distruzione e sofferenza indicibile". Al termine dell'Angelus, il Pontefice ha affermato che ogni guerra rappresenta una ferita per l'intera umanità, lasciando dietro di sé morte, devastazione e dolore che si tramanda di generazione in generazione.

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”Il Papa Leone XIV denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina hanno provocato sofferenze profonde, spingendo a chiedere di fermare le ostilità.

