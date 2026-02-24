Quattro anni di guerra a Saronno bandiera dell’Ucraina esposta su Villa Gianetti

Il Comune di Saronno ha deciso di esporre la bandiera dell’Ucraina su Villa Gianetti, in ricordo dei quattro anni di guerra. La scelta nasce dall’esigenza di mantenere viva l’attenzione sulla crisi e di mostrare solidarietà. L’installazione, visibile dalla strada principale, si aggiunge alle iniziative di sostegno alla popolazione ucraina. La decisione si inserisce nel tentativo di mantenere alta l’attenzione pubblica sulla situazione. La bandiera rimarrà esposta fino alla fine del mese.

Saronno, addio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista: annullato l’incontro a Villa GianettiGiancarlo Consonni, poeta e urbanista, è morto improvvisamente, e questa perdita ha causato la cancellazione dell’incontro che avrebbe tenuto domenica a Villa Gianetti a Saronno.

Oggi pomeriggio Villa Gianetti ha ospitato gli ultimi due incontri organizzati dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Saronno: il Tavolo Inclusione/Disabilità e il Tavolo Anziani. Alla presenza dei colleghi degli altri Comuni dell'Ambito, dei refere - facebook.com facebook