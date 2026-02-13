Saronno addio a Giancarlo Consonni poeta e urbanista | annullato l’incontro a Villa Gianetti

Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, è morto improvvisamente, e questa perdita ha causato la cancellazione dell’incontro che avrebbe tenuto domenica a Villa Gianetti a Saronno. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto chi aspettava di ascoltarlo parlare del suo lavoro sui quartieri della città. La manifestazione è stata annullata all’ultimo minuto, lasciando un vuoto tra gli organizzatori e il pubblico.

Giancarlo Consonni è morto ieri a Milano, dopo una lunga malattia che ha colpito anche il suo impegno nel campo dell’urbanistica.

Giancarlo Consonni, poeta dell'Adda e voce della Brianza, è morto venerdì 13 febbraio a Milano, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva come uno dei protagonisti della cultura locale e un appassionato studioso del paesaggio e dell’urbanistica.

Saronno, addio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista: annullato l’incontro a Villa GianettiAddio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, avrebbe dovuto partecipare domenica ad un evento a Saronno. L’incontro culturale in programma domenica 15 ... ilnotiziario.net

Addio all’architetto Giancarlo Consonni, una delle menti del progetto di rigenerazione dell’ex Isotta FraschiniProfessore emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano Consonni ha avuto un ruolo importantissimo nel cammino che ha portato al progetto di rigenerazione urbana dell'area ex Isotta Fraschini. Il c ... varesenews.it

