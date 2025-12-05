Saronno allarme incendio in Villa Gianetti | evacuati alcuni bambini

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, a Villa Gianetti, a Saronno. Intorno alle 17.30, durante il laboratorio creativo “Cenerentola” dedicato ai più piccoli, un forte odore di bruciato e l’attivazione dell’allarme antincendio hanno interrotto l’iniziativa natalizia. Allarme antincendio, bambini evacuati, bruciata la guarnizione di una lampada Una dozzina di bambini e le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, allarme incendio in Villa Gianetti: evacuati alcuni bambini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Saronno: allarme anti-incendio a Villa Gianetti per… una guarnizione - facebook.com Vai su Facebook

Saronno, allarme incendio in Villa Gianetti: evacuati alcuni bambini - Momenti di apprensione, nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, a Villa Gianetti, a Saronno. Riporta ilnotiziario.net

Scatta l’allarme antincendio a Villa Gianetti: bambini e famiglie “traslocano” negli spazi del Comune di Saronno - Ieri pomeriggio durante il laboratorio "Cenerentola" , a causa di una lampada bruciata si è attivato l’allarme antincendio della villa e i bambini sono stati evacuati per precauzione ... Scrive varesenews.it