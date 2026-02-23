Ucraina | A quattro anni dal conflitto cresce l’allarme per lo stress psicologico dei professionisti esposti alla violenza

Il protrarsi del conflitto in Ucraina ha causato un aumento dello stress tra medici, volontari e operatori umanitari. La pressione derivante dall’affrontare quotidianamente violenza e distruzione mette a dura prova la loro salute mentale. Per rispondere a questa emergenza, Azione Contro la Fame ha ampliato il supporto psicologico nelle aree più colpite. Questa iniziativa mira a salvaguardare il benessere di chi lavora sul campo, spesso senza pause.

Professionisti e volontari al limite: Azione Contro la Fame potenzia il supporto psicologico nelle zone colpite dalla guerra. DniproMilano, 21 febbraio 2026 – Alla vigilia del quarto anniversario dall’invasione russa in Ucraina, la violenza incessante sta portando al collasso psicologico non solo i civili, ma anche chi presta soccorso. Professionisti e volontari — medici, infermieri, insegnanti e assistenti sociali — sono sottoposti a uno stress senza precedenti. Azione Contro la Fame sta intensificando gli interventi di salute mentale nelle regioni di Kharkiv e Sumy per sostenere chi aiuta la comunità a scapito del proprio benessere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

“Ucraina. Quattro anni dopo” a Padova l’evento storico-culturale sul conflittoIl conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa a causa dell’invasione russa, rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Papa Leone XIV: “Quattro anni di conflitto in Ucraina, fermiamo le armi”Papa Leone XIV ha chiesto di fermare le armi dopo quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando il dolore delle vittime e delle famiglie coinvolte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; 4 anni di guerra in Ucraina: crescere tra sirene e mine; Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittime.

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

Ucraina, quattro anni di inferno: dagli orrori di Bucha agli 1,8 milioni di soldati fantasma e la sfida di Trump a Putin per la pace. Le tappeQuattro anni di conflitto non hanno solo devastato l’Ucraina, ma hanno ridisegnato i confini del possibile. Dal 24 febbraio 2022, il mondo è scivolato in un’economia di ... leggo.it

Sangue, gelo e voglia di vita: viaggio nell’Ucraina ferita da quattro anni di guerra x.com

Roma in piazza per l’Ucraina. Oggi ricorre una data che non può essere archiviata con una formula di circostanza. Sono passati quattro anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Ma l’aggressione russa non è iniziata nel 2022: sono - facebook.com facebook