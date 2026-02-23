Ucraina | A quattro anni dal conflitto cresce l’allarme per lo stress psicologico dei professionisti esposti alla violenza

Da puntomagazine.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il protrarsi del conflitto in Ucraina ha causato un aumento dello stress tra medici, volontari e operatori umanitari. La pressione derivante dall’affrontare quotidianamente violenza e distruzione mette a dura prova la loro salute mentale. Per rispondere a questa emergenza, Azione Contro la Fame ha ampliato il supporto psicologico nelle aree più colpite. Questa iniziativa mira a salvaguardare il benessere di chi lavora sul campo, spesso senza pause.
ucraina a quattro anni dal conflitto cresce l8217allarme per lo stress psicologico dei professionisti esposti alla violenza
© Puntomagazine.it - Ucraina: A quattro anni dal conflitto, cresce l’allarme per lo stress psicologico dei professionisti esposti alla violenza

Professionisti e volontari al limite: Azione Contro la Fame potenzia il supporto psicologico nelle zone colpite dalla guerra. DniproMilano, 21 febbraio 2026  – Alla vigilia del quarto anniversario dall’invasione russa in Ucraina, la violenza incessante sta portando al collasso psicologico non solo i civili, ma anche chi presta soccorso. Professionisti e volontari — medici, infermieri, insegnanti e assistenti sociali — sono sottoposti a uno stress senza precedenti.  Azione Contro la Fame  sta intensificando gli interventi di salute mentale nelle regioni di Kharkiv e Sumy per sostenere chi aiuta la comunità a scapito del proprio benessere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

“Ucraina. Quattro anni dopo” a Padova l’evento storico-culturale sul conflittoIl conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa a causa dell’invasione russa, rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Papa Leone XIV: “Quattro anni di conflitto in Ucraina, fermiamo le armi”Papa Leone XIV ha chiesto di fermare le armi dopo quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando il dolore delle vittime e delle famiglie coinvolte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; 4 anni di guerra in Ucraina: crescere tra sirene e mine; Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittime.

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

ucraina a quattro anniUcraina, quattro anni di inferno: dagli orrori di Bucha agli 1,8 milioni di soldati fantasma e la sfida di Trump a Putin per la pace. Le tappeQuattro anni di conflitto non hanno solo devastato l’Ucraina, ma hanno ridisegnato i confini del possibile. Dal 24 febbraio 2022, il mondo è scivolato in un’economia di ... leggo.it