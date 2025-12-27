Più coraggio per fare la pace che la guerra | Gualdo Tadino rinnova l' impegno nell' accoglienza
"Oggi è arrivata una bellissima notizia dal Ministero dell’Interno. Ricordate le polemiche gratuite e inutili quando abbiamo aderito al Sai, ne sono state dette e scritte di ogni tipo? Beh ora a breve arriveranno i primi 12 ospiti, tutti dalla martoriata terra di Ucraina, di cui 5 donne e ben 5. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra ! Vi auguro davvero di passare giorni sereni, con il pensiero sempre rivolto a chi vive nella sofferenza e nel dolore in troppe parti di questo martoriato mondo. Un pensiero speciale va a tutti i - facebook.com facebook
