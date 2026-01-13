Soldi pubblici e piattaforme private | come la serie di Fabrizio Corona su Netflix incassa quasi 800 mila euro

La serie di Fabrizio Corona su Netflix ha generato circa 800 mila euro, evidenziando un'interessante dinamica tra finanziamenti pubblici e investimenti privati. Tuttavia, al Ministero della Cultura, e in particolare alla Direzione generale cinema e audiovisivo, persistono dubbi sulla congruenza tra i fondi erogati e i risultati ottenuti. Un'analisi che invita a riflettere sull'uso delle risorse pubbliche nel settore audiovisivo italiano.

Al ministero della Cultura, in particolare alla Direzione generale cinema e audiovisivo, i conti continuano a non tornare. Dal punto di vista dei contribuenti, s’intende. Perché, visti dall’angolazione dei fruitori dei finanziamenti del dicastero di Via del Collegio romano, produttori cinematografici e televisivi, broadcaster e piattaforme multinazionali, i conti tornano alla grandissima, eccome. Dopo la scoperta documentata su La Verità da  Davide Perego  con una lunga e meticolosa inchiesta su decine di film e opere di scarso o inesistente interesse pubblico, alcune nemmeno approdate nei cinema, altre programmate in sale deserte, ma sostenute a vario titolo per anni e per svariate decine di milioni dai contributi del ministero della Cultura, prima con  Dario Franceschini  e poi con i suoi successori  Gennaro Sangiuliano  e  Alessandro Giuli  nel governo Meloni, dopo tutto questo si auspicava che i criteri di assegnazione dei medesimi fondi venissero ampiamente revisionati. 🔗 Leggi su Panorama.it

