Prima della Scala 2025 | quanto dura durata Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk su Rai 1

. Quanto dura Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima della Scala 2025) su Rai 1 oggi, domenica 7 dicembre 2025? La messa in onda è prevista delle ore 17,45 alle ore 22 (durante una delle pause (alle ore 20,20) verrà trasmesso il Tg1 in versione ridotta). La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 15 minuti. Streaming e tv. Dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima alla Scala 2025) in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi, domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17,45 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Prima della Scala 2025: quanto dura (durata) Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk su Rai 1

