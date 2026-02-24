Quando la longevità diventa un trend

L’aumento della longevità è causato dall’uso crescente di tecnologie come app e intelligenza artificiale, che aiutano a migliorare la salute fin dalla giovane età. Non si tratta più di un obiettivo riservato a pochi anziani, ma di una tendenza diffusa tra tutte le età. Le persone pianificano ora il proprio benessere in modo attivo, integrando medicina e abitudini sane nella quotidianità. Questo cambiamento modifica radicalmente il modo di vivere e prendersi cura di sé.

C’erano una volta gli integratori e la nutraceutica. Oggi invece vivere meglio, più a lungo ma soprattutto più in salute non è più un esercizio per pochi nonnetti fissati con ginnastica e nutrizione, ma uno stile di vita da progettare nel tempo, con l’aiuto di medicina, app, intelligenza artificiale e determinazione, fin dalla giovinezza. « Healthcare becomes a consumer brand» non è solo uno slogan da LinkedIn, ma un cambio di paradigma. La sanità, in un certo ambito e in un certo circolo di nazioni ad alto tasso di ricchezza e consapevolezza, non si limita più a curare: si posiziona, si racconta, costruisce community e si vende online. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Ski aging: quando la montagna diventa strategia di longevità

Svezia, carceri per i tredicenni: un trend che potrebbe arrivare anche in Italia per i "maranza". Quando la scorciatoia dell'immigrazione, per non pagare il lavoro, diventa un boomerang sociale

Amigo — quando l'amicizia diventa scontro

