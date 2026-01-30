Ski aging | quando la montagna diventa strategia di longevità

La montagna diventa alleata della longevità. Sempre più persone scoprono che sciare non è solo sport, ma un modo per prendersi cura di sé nel tempo. La neve e l’aria fresca aiutano a migliorare il benessere generale, e molti scelgono di dedicarsi a questa attività come parte di una strategia di vita più lunga e sana.

Life&People.it C'è un nuovo modo di guardare alla montagna, e non ha nulla a che vedere con la performance, il cronometro o la discesa perfetta. Si chiama ski aging ed è una delle pratiche di benessere più interessanti emerse negli ultimi anni, soprattutto tra chi ha iniziato a ripensare il concetto di sport in chiave più ampia, meno competitiva e più orientata alla qualità della vita. Non si tratta di una tecnica codificata in senso stretto, ma di un approccio: vivere lo sci come strumento di rigenerazione fisica, mentale ed emotiva. Parlare dei benefici della pratica dello ski aging significa entrare in un territorio in cui movimento, ambiente naturale e consapevolezza si incontrano.

